ГФС дала разъяснения относительно правил растаможивания "евроблях"

1. Какие документы нужно подать для таможенного оформления авто, ввезенных в Украину из Литвы, Польши, Болгарии, Германии:

- на автомобиле, ввозе в режиме временного ввоза;

- на автомобиле, ввозимые в режиме транзита;

- на автомобиле, в которых транзит просрочен;

- на автомобиле, в которых транзит не просрочен;

- на автомобили, которые будут ввозиться из Европы, согласно новому закону?

Во всех перечисленных случаях вместе с таможенной декларацией (оформляется таможенным брокером) на транспортное средство, декларируется в режим импорта (свободное обращение), представляются следующие основные документы:

- регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);

- документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);

- счет-фактуру (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности).

2. В каком месте и в какой таможни можно растаможить транспортное средство, которое уже есть в Украине или какой только планируют ввезти в Украину?

Таможенное оформление можно осуществить в любой таможне Украины.

Адреса и реквизиты конкретных мест оформления можно найти на субсайтах территориальных органов ДФС или на веб-портале ДФС.

3. Можно не выезжать из Украины, а осуществить таможенное оформление в таможне своего региона?

Можно не выезжать, а подать необходимые документы и предъявить транспортное средство в любую таможню (ближайшую).

4. Может быть авто заявленное в режим "импорт" лицом, не пересекала на этом авто границу?

Может быть заявлено лицом, не пересекала таможенную границу, при условии представления документов, подтверждающих право собственности этого лица на транспортное средство или право им распоряжаться и декларировать (доверенность).

5. может воспользоваться скидкой в течение 90 дней человек, который уже растаможила такое авто?

Нет, скидка в течение 90 дней (то есть коэффициент 0,5 при уплате акцизного налога) может быть применена при оформлении гражданином только одного легкового транспортного средства.

Одно транспортное средство может быть оформлен только один раз. Если автомобиль уже был оформлен таможней раньше и уплаченные платежи, то оформить этот же автомобиль еще раз и воспользоваться скидкой (коэффициент 0,5) невозможно.

6. Может ли согласно новым законам авто въезжать на территорию Украины с подготовленной предварительной таможенной декларации без уплаты залоговых платежей, если авто заявленное в режим "импорт"?

В случае если гражданином принято решение о ввозе автомобиля (легковой автомобиль, код 8703 по УКТ ВЭД), то представление предварительной таможенной декларации и обеспечения уплаты таможенных платежей являются обязательными. В таком случае применения денежного залога является только одним из видов обеспечения уплаты таможенных платежей, хотя могут быть избранными и другие виды обеспечения.

Денежный залог как обязательный вид гарантии применяется только в случае транзитного перемещения резидентом Украины транспортного средства, находящегося на постоянной регистрации за пределами Украины.

7. Может ли человек сам обратиться в таможню и подать документы для импорта авто или для этого нужен специальный таможенный брокер. Если нужен - где взять перечень брокерских фирм, средняя стоимость брокерских услуг?

А) Теоретически гражданин может попытаться самостоятельно заполнить таможенную декларацию и подать необходимые документы (законодательством это не запрещается).

Но лучше обратиться к таможенному брокеру - к квалифицированному специалисту, поскольку законодательством предусмотрено, что транспортные средства декларируются с заполнением таможенной декларации, порядок заполнения которой требует специальных знаний и определенного программного обеспечения. Кроме того, бумажная таможенная декларация должна обязательно сопровождаться ее электронной копией.

Неверное заполнение таможенной декларации может привести к ряду проблем (вплоть до составления протокола о нарушении таможенных правил).

Б) Информация о таможенных брокеров постоянно обновляется и размещается на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в рубрике "Реестры" (http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/reestri/).

В) Информацию о стоимости брокерских услуг можно узнать в таможенных брокеров (ДФС не контролирует эту стоимость).

8. Нужно приезжать на авто в зону таможенного досмотра для его ухода?

Таможенное оформление осуществляется в любой таможне Украины, но с обязательным предъявлением авто, то есть:

- предъявление авто таможни является обязательным;

- решение о проведении таможенного досмотра принимает должностное лицо таможни с учетом требований Таможенного кодекса.

Поскольку таможенные формальности осуществляются в зонах таможенного контроля, то приезжать в зону таможенного контроля - обязательно.

9. Если уплаченный штраф за просрочку транзита, надо платить 8500 штрафа, предусмотренного новым законом?

Уплата штрафа при нарушении гражданином таможенных правил не освобождает этого громадина от выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению таможенного режима.

Если после уплаты штрафа транспортное средство, ввезенный в режиме транзита или временного ввоза, продолжает находиться на территории Украины, есть основания полагать, что этот автомобиль продолжает находиться в Украине с нарушением таможенного законодательства.

Новым Законом предусмотрено, что, несмотря на оплаченный ранее штраф, добровольная уплата средств в размере 8500 грн (которая не является штрафом), является обязательным при оформлении в режим импорта транспортного средства, в отношении которого нарушены сроки и условия режимов транзита или временного ввоза .

10. На какие реквизиты должен уплачиваться добровольный платеж 8500 грн, и как узнать ли его платить?

Предусмотренные новым Законом добровольные средства (8500 грн) уплачиваются одновременно с таможенными платежами и в том же порядке.

Реквизиты депозитного счета, на который уплачиваются средства (таможенные платежи, добровольные средства), являются индивидуальными для каждой таможни.

Информацию о реквизитах депозитного счета таможни, в которой гражданин планирует оформлять авто, можно найти на субсайтах территориальных органов ДФС, узнать у работников подразделения таможни, в котором непосредственно будет проводиться оформление, или у таможенного брокера.

11. Кто и как определяет стоимость авто, с которой платится НДС и пошлины?

Документами, подтверждающими стоимость приобретенного гражданином автомобиля, являются:

- договор купли-продажи;

- инвойс;

- банковские или иные платежные документы;

- экспортная декларации;

- справочная информация по стоимости аналогичных транспортных средств в стране экспорта.

В этих документах должны быть указаны дата продажи, номер шасси (рамы), кузова (или идентификационный номер), номер двигателя автомобиля, его модель, год изготовления, а также имя и фамилия лица, которому продан автомобиль.

При наличии оснований полагать, что заявлено недостоверную стоимость или в случае отсутствия вышеуказанных документов, таможня ДФС определяет стоимость автомобиля самостоятельно.