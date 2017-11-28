Некоторые АЗС повысили стоимость бензина и ДТ - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 28 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,74 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,74 грн А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,93, а ДТ - в среднем 27,26 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,38 грн за литр, А-95 - 28,28 грн за литр, А-95 + - 29 81 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 26,34 грн за литр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,15 грн за литр, А-95 - 26,65, А-95 + - 27,31 грн за литр и ДТ - 24,50 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,97 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,14 грн на литр.
Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.