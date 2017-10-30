Девич принес победу ФК "Вадуц" в игре чемпионата Швейцарии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79295 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140481 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112852 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110116 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149877 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Девич принес победу ФК "Вадуц" в игре чемпионата Швейцарии

Девич принес победу ФК "Вадуц" в игре чемпионата Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 13622 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший форвард сборной Украины Марко Девич стал автором победного гола в матче 13-го тура Первой лиги Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на ФК "Вадуц".

Девич в составе "Вадуца" получил право на пробитие пенальти на 75 минуте и не ошибся с точки, принеся минимальную победу коллектива в матче против "Винтертур".

Примечательно, что до этого момента "Вадуц" не забивал ни одного гола в трех предыдущих турах турнира.

Отметим, что команда Девича занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Добавим также, гол стал для экс-игрока "Металлиста" и "Шахтера" вторым по лихтенштейнский клуб в 10 встречах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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