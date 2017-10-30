Девич принес победу ФК "Вадуц" в игре чемпионата Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший форвард сборной Украины Марко Девич стал автором победного гола в матче 13-го тура Первой лиги Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на ФК "Вадуц".
Девич в составе "Вадуца" получил право на пробитие пенальти на 75 минуте и не ошибся с точки, принеся минимальную победу коллектива в матче против "Винтертур".
Примечательно, что до этого момента "Вадуц" не забивал ни одного гола в трех предыдущих турах турнира.
Отметим, что команда Девича занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.
Добавим также, гол стал для экс-игрока "Металлиста" и "Шахтера" вторым по лихтенштейнский клуб в 10 встречах.