Девіч приніс перемогу ФК "Вадуц" у грі чемпіонату Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишній форвард збірної України Марко Девіч став автором переможного голу в матчі 13-го туру Першої ліги Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на ФК "Вадуц".
Девіч у складі "Вадуца" отримав право на пробиття пенальті на 75 хвилині і не схибив з точки, принісши мінімальну звитягу колективу у матчі проти "Вінтертуру".
Примітно, що до цього моменту "Вадуц" не забивав жодного голу у трьох попередніх турах турніру.
Зазначимо, що команда Девіча займає п'яту сходинку в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 16 очок.
Додамо також, гол став для екс-гравця "Металіста" і "Шахтаря" другим за ліхтенштейнський клуб у 10 зустрічах.