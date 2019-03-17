Deutsche Bank и Commerzbank ведут переговоры о слиянии

В частности, сообщается, что правление Deutsche Bank "приняло решение проверить стратегические опции", говорится в сообщении банка. Эта проверка опций должен определить, усилят ли они доходность и перспективы роста банка. Финансовое учреждение указало при этом на отсутствие гарантий, что это приведет к какой-либо транзакции.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинґ в сообщении для сотрудников банка отметил, что вопрос слияния ни в коем случае не является решенным. В свою очередь, Commerzbank сообщил о "переговорах о возможном будущем слиянии, результат которых не определен", цитирует агентство dpa. Объем активов Commerzbank составляет 462 миллиарда евро.

Deutsche Bank является крупнейшим коммерческим банком ФРГ по объему активов 1348 миллиарда евро по состоянию на конец 2018 года. Прошлый год он закончил с чистой прибылью в 341 млн евро, тогда как годом ранее был зафиксирован ущерб в размере 735 млн евро. 2018-й - первый прибыльный год банка с 2014-го.

В последние годы Deutsche Bank переживал трудные времена - банк оказался в центре многих скандалов, на него были наложены большие штрафы, прежде всего в США.

Напомним, два больших немецких автопроизводители, компания BMW и транснациональный автосборочные концерн Daimler, договорились в объединении усилий по разработке и производству автоматизированных автомобилей будущего.