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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136318 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134671 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131731 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126099 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117930 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российскому банку - СМИ

Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российскому банку - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9740 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Deutsche Bank пытался скрыть наличие кредита, выданного им российскому банку ВТБ осенью 2016 года. На фоне расследования американских спецслужб о возможном вмешательстве России в президентские выборы США и под давлением европейских регуляторов немецкий банк пробовал избавиться от займа, передает УНН со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

Немецкий банк пробовал избавиться от займа, продав его половину Альфа-банку в декабре того же года. Однако оставшуюся часть Deutsche Bank продать не сумел, в итоге ВТБ погасил задолженность в августе 2017 года, утверждает издание со ссылкой на документы и источники, знакомые с кредитной историей Deutsche Bank.

Недавно Конгресс США направил список вопросов в Deutsche Bank в рамках собственного расследования этого дела. В частности, конгрессмены подозревают, что Deutsche Bank мог не просто обслуживать бизнес Дональда Трампа, но и помогать нынешнему президенту США скрывать доходы от налогов.

Напоминаем, СМИ узнали об отказе Deutsche Bank выдать кредит компании Трампа в 2016 году.

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