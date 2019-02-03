Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российскому банку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Deutsche Bank пытался скрыть наличие кредита, выданного им российскому банку ВТБ осенью 2016 года. На фоне расследования американских спецслужб о возможном вмешательстве России в президентские выборы США и под давлением европейских регуляторов немецкий банк пробовал избавиться от займа, передает УНН со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
Немецкий банк пробовал избавиться от займа, продав его половину Альфа-банку в декабре того же года. Однако оставшуюся часть Deutsche Bank продать не сумел, в итоге ВТБ погасил задолженность в августе 2017 года, утверждает издание со ссылкой на документы и источники, знакомые с кредитной историей Deutsche Bank.
Недавно Конгресс США направил список вопросов в Deutsche Bank в рамках собственного расследования этого дела. В частности, конгрессмены подозревают, что Deutsche Bank мог не просто обслуживать бизнес Дональда Трампа, но и помогать нынешнему президенту США скрывать доходы от налогов.
Напоминаем, СМИ узнали об отказе Deutsche Bank выдать кредит компании Трампа в 2016 году.