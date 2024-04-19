"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7

Атака рф на Днепропетровскую область, которая унесла жизни двух детей, подчеркнула насущную потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, указав, что ожидает быстрого прогресса в вопросах, согласованных на встрече с коллегами из G7, пишет УНН.

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"Сегодня утром российская авиация нанесла ужасный удар по Днепропетровской области. Среди погибших двое детей. Девочка 14 лет и мальчик 8 лет. Еще одного 6-летнего мальчика спасли в больнице", - написал Кулеба в X.

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Глава МИД отметил, что "жестокость российского террора против простых людей, в том числе невинных несовершеннолетних, не имеет границ".

Этот ужас еще раз подчеркивает, насколько срочным является предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет и насколько необходимы решения, которые мы обсуждали вчера на встрече министров G7. Я благодарен за все шаги, которые вы уже сделали, и ожидаю быстрого прогресса в вопросах, которые мы обсуждали вчера - обратился Кулеба к главам дипломатий G7.

"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе. Мы должны защитить их надежным воздушным щитом. Потому что их защита также означает защиту мирного будущего всей Европы", - подчеркнул глава МИД Украины.

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