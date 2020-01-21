Десять человек погибли на фестивале в Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и более 100 получили ранения в понедельник, когда во время православного христианского праздника Крещения в эфиопском городе Гондэр рухнул деревянный настил для зрителей. Об этом со ссылкой на врачей сообщает AFP, передает УНН.
"Я могу сказать вам, что сейчас у нас есть 10 смертей. Число раненых составляет 100 или даже 150", - сказал один из старших врачей в больнице Университета Гондера.
Второй врач подтвердил потери.
Напомним, более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии.
Ten killed in seating collapse at Ethiopian festival #AFP https://t.co/P0UsIImKLo
Eduardo Soteras @AFPAfrica pic.twitter.com/gdkBGK5yPN