Десять людей загинули на фестивалі в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і понад 100 отримали поранення в понеділок, коли під час православного християнського свята Водохреща в ефіопському місті Гондер завалився дерев'яний настил для глядачів. Про це з посиланням на лікарів повідомляє AFP, передає УНН.
"Я можу сказати вам, що наразі у нас є 10 смертей. Кількість поранених становить 100 або навіть 150", - сказав один зі старших лікарів у лікарні Університету Гондера.
Другий лікар підтвердив втрати.
Нагадаємо, понад 20 людей загинули під час зсуву грунту в Ефіопії.
Ten killed in seating collapse at Ethiopian festival #AFP https://t.co/P0UsIImKLo
Eduardo Soteras@AFPAfrica pic.twitter.com/gdkBGK5yPN