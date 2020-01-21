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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Десять людей загинули на фестивалі в Ефіопії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і понад 100 отримали поранення в понеділок, коли під час православного християнського свята Водохреща в ефіопському місті Гондер завалився дерев'яний настил для глядачів. Про це з посиланням на лікарів повідомляє AFP, передає УНН.

Десять людей загинули на фестивалі в Ефіопії

"Я можу сказати вам, що наразі у нас є 10 смертей. Кількість поранених становить 100 або навіть 150", - сказав один зі старших лікарів у лікарні Університету Гондера.

Другий лікар підтвердив втрати.

Нагадаємо, понад 20 людей загинули під час зсуву грунту в Ефіопії.

Ten killed in seating collapse at Ethiopian festival #AFP https://t.co/P0UsIImKLo
Eduardo Soteras@AFPAfrica pic.twitter.com/gdkBGK5yPN

— AFP Photo (@AFPphoto) 21 января 2020 г.

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