Госсекретарь США санкциями сегодня не угрожал - С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Госсекретарь США санкциями сегодня не угрожал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН.
"Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он ничем сегодня не угрожал", - процитировал слова С.Лаврова в Twitter российский журниласт Дмитрий Смирнов.
Вместе с тем, он привел слова Р.Тиллерсона, который отметил, что вопрос санкций сегодня не обсуждали.
Тиллерсон: Мы НЕ обсуждали вопрос новых санкций.
Лавров: Госсекретарь санкциями сегодня НЕ угрожал. Он ничем сегодня НЕ угрожал pic.twitter.com/6QcijeGOa6
"Мы не обсуждали вопрос новых санкций", - отметил Р.Тиллерсон, которого процитировал Д.Смирнов.
Ранее Рекс Тиллерсон отметил, что отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы.