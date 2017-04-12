Держсекретар США санкціями сьогодні не погрожував - С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держсекретар США санкціями сьогодні не погрожував. На цьому наголосив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час прес-конференції після зустрічі із Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН.
"Держсекретар санкціями сьогодні не погрожував. Він нічим сьогодні не погрожував", - процитував слова С.Лаврова у Twitter російський журніласт Дмитро Смірнов.
Разом з тим, він навів слова Р.Тіллерсона, який зазначив, що питання санкцій сьогодні не обговорювали.
Тиллерсон: Мы не обсуждали вопрос новых санкций.
Лавров: Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он ничем сегодня не угрожал pic.twitter.com/6QcijeGOa6
"Ми не обговорювали питання нових санкцій", - зазначив Р.Тіллерсон, якого процитував Д.Смірнов.
Раніше Рекс Тіллерсон зазначив, що відносини Росії і США перебувають на гіршому рівні за всі останні роки.