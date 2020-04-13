Гослесагентство зафиксировало 33 крупных лесных пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лесники за прошедшие выходные 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров общей площадью почти 200 га. На сегодня зафиксировано 33 крупных пожара в свыше 5 га, из которых 17 ликвидированы, а 16 еще в процессе ликвидации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
"За 11-12 апреля работники государственной лесной охраны лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров общей площадью почти 200 га", - указали в агентстве.
Всего с начала года, как отмечается, лесниками ликвидировано 772 лесных пожара на площади 1505 га.
"На сегодняшний день зафиксировано 33 крупных пожара (более 5 га), тушением которых занимались работники государственной лесной охраны совместно со спасателями ГСЧС. Из них 17 лесных пожаров ликвидированы полностью, а 16 - уже локализованы и находятся в состоянии ликвидации", - добавили в агентстве.
Наибольшее количество крупных лесных пожаров, как указано, зафиксировано в Житомирской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения уже около недели бушует пожар, спасатели за минувшие сутки сбросили авиацией 370 т воды.