Гослесагентство зафиксировало 33 крупных лесных пожара

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лесники за прошедшие выходные 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров общей площадью почти 200 га. На сегодня зафиксировано 33 крупных пожара в свыше 5 га, из которых 17 ликвидированы, а 16 еще в процессе ликвидации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.