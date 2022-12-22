Госкомтелерадио обратится к Google по поводу запрета распространения российской пропагандистской литературы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Госкомтелерадио инициировало обращение к корпорации Google с требованием удалить (блокировать) с ее сервисов российской пропагандистской литературы и недопущение ее повторного размещения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Комитета.
Детали
Сообщается, что в течение года был установлен 181 случай незаконного распространения издательской продукции с использованием сервисов Книги Google и GooglePlay корпорации Google.
«В связи с этим Госкомтелерадио инициировал обращение к корпорации Google с требованием удалить (блокировать) с сервисов Google соответствующую информацию и обеспечить недопущение ее повторного размещения», - говорится в сообщении.
Также Комитет выявил еще 45 пропагандистских изданий антиукраинского содержания, которые были внесены в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.
Кроме того, как сообщили в Госкомтелерадио, было инициировано применение персональных санкций к 23 юридическим лицам государства-агрессора (20 издательств и 3 веб-порталов, которые больше всего приложились к выпуску и распространению пропагандистской литературы антиукраинского содержания).
«С целью предупреждения правонарушений Госкомтелерадио прислал Интернет-магазину «BizLit», ООО «Издательство «Монолит» и ООО «Издательство «Монолит Бизз» письма с разъяснением действующего законодательства о распространении издательской продукции», - добавили в Комитете.
Напомним
В июне 2022 года Украина запретила импорт кныг из России и Белоруссии.