Госкомтелерадио выдавать разрешения на ввоз из страны-агрессора издательской продукции

Так, сегодня правительство приняло постановление, которым утвержден порядок выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или которая изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и были внесены изменения в правительственное постановление "Об утверждении перечней товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины".

Постановлением определено, что выдачу (отказ, аннулировании) разрешения будет осуществлять Госкомтелерадио.

В соответствии с порядком для получения разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории Украины субъект хозяйствования должен подать в письменной или бумажной форме заявление, один экземпляр оригинала издания, которое ввозится, или его электронный аналог в формате PDF, оригинал или нотариально заверенную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем прав на издание, и рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристики содержания издания.

В случае выявления Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Само решение экспертного совета является основанием для предоставления разрешения или отказа.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования в полном объеме пакета документов или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил законопроект об ограничении доступа в Украину печатной продукции антиукраинского содержания.