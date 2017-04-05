Госкомтелерадио выдавать разрешения на ввоз из страны-агрессора издательской продукции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43321 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158217 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116999 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112849 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154032 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госкомтелерадио выдавать разрешения на ввоз из страны-агрессора издательской продукции

Госкомтелерадио выдавать разрешения на ввоз из страны-агрессора издательской продукции

Киев  •  УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Госкомтелерадио будет осуществлять выдачу разрешений на ввоз с территории страны агрессора и оккупированных территорий Украины издательской продукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Так, сегодня правительство приняло постановление, которым утвержден порядок выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или которая изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и были внесены изменения в правительственное постановление "Об утверждении перечней товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины".

Постановлением определено, что выдачу (отказ, аннулировании) разрешения будет осуществлять Госкомтелерадио.

В соответствии с порядком для получения разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории Украины субъект хозяйствования должен подать в письменной или бумажной форме заявление, один экземпляр оригинала издания, которое ввозится, или его электронный аналог в формате PDF, оригинал или нотариально заверенную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем прав на издание, и рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристики содержания издания.

В случае выявления Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Само решение экспертного совета является основанием для предоставления разрешения или отказа.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования в полном объеме пакета документов или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил законопроект об ограничении доступа в Украину печатной продукции антиукраинского содержания.

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