Госкино запретило еще один российский сериал

“Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011) на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение было принято в соответствии со ст. 15 Закона Украины “О кинематографии”, запрещающей трансляцию фильмов, “в которых присутствуют материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации”.

Как сообщал УНН, в начале мая Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу “Танкист”.