Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом

"В Украине должно выделяться примерно 1,5 млрд грн в год на весь комплекс геологоразведочных работ на всех месторождениях. Каждый год мы получаем не более 100 млн. А в этом году мы получили еще минус 32 млн. Как следствие - мы получили в этом году в 12 раз меньше, чем предусмотрено законом ", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по словам вице-премьер-министра В.Кистиона, привлечения иностранных инвестиций в газовой отрасли является приоритетом для КМУ.

"Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций ", - сказал В.Кистион.

Также по его словам, привлечение иностранных партнеров в газовый сектор повысит доверие к Украине.

По словам В.Гройсмана, за 5 лет Украина должна нарастить добычу газа на 7 млрд куб. м.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины убеждены, что амбициозные планы КМУ по наращиванию объемов добычи газа могут быть реализованы только при условии привлечения инвесторов и внедрения стимулирующего налогообложения.