Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 1626 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 8196 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 10627 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 19913 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 52351 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 66502 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 183018 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105174 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131054 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159806 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 99174 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 87955 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 43705 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 85406 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 66352 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 19635 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 52351 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 183019 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 373013 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 370031 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 26920 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 44183 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 105231 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 137127 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 156305 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом

Киев • УНН

 • 12092 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В этом году Государственная служба геологии и недр Украины получила в 12 раз меньше средств на геологоразведку перспективных месторождений газа, чем это предусмотрено законодательством. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом

"В Украине должно выделяться примерно 1,5 млрд грн в год на весь комплекс геологоразведочных работ на всех месторождениях. Каждый год мы получаем не более 100 млн. А в этом году мы получили еще минус 32 млн. Как следствие - мы получили в этом году в 12 раз меньше, чем предусмотрено законом ", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по словам вице-премьер-министра В.Кистиона, привлечения иностранных инвестиций в газовой отрасли является приоритетом для КМУ.

"Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций ", - сказал В.Кистион.

Также по его словам, привлечение иностранных партнеров в газовый сектор повысит доверие к Украине.

По словам В.Гройсмана, за 5 лет Украина должна нарастить добычу газа на 7 млрд куб. м.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины убеждены, что амбициозные планы КМУ по наращиванию объемов добычи газа могут быть реализованы только при условии привлечения инвесторов и внедрения стимулирующего налогообложения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$4,953.75
Tesla
$224.60
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55