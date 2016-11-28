Держгеонадра отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Цього року Державна служба геології та надр України отримала у 12 разів менше коштів на геологорозвідку перспективних родовищ газу, аніж це передбачено законодавством. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі відомства.
“В Україні має виділятися приблизно 1,5 млрд грн на рік на весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всіх родовищах. Кожного року ми отримуємо не більше 100 млн. А цього року ми отримали ще мінус 32 млн. Як наслідок — ми отримали в цьому році у 12 разів менше, ніж передбачено законом”, — розповіли у прес-службі відомства.
Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.
“Іноземні партнери мають доступ до значних обсягів більш дешевшого фінансового капіталу — тобто можуть залучати кошти у великих обсягах та за нижчою вартістю, саме тому ці компанії можуть брати на себе більш значні ризики та можуть інвестувати в більш ризикові проекти ніж українські компанії. Тому залучення інвестицій має економічне обґрунтування. Варто зазначити, що на даний момент багато іноземних компаній мають значні вільні кошти для інвестицій”, — сказав В.Кістіон.
Також за його словами, залучення іноземних партнерів у газовий сектор підвищить довіру до України.
За словами В.Гройсмана, за 5 років Україна має наростити видобуток газу на 7 млрд куб. м.
В Асоціації газодобувних компаній України переконані, що амбітні плани КМУ з нарощення об’ємів видобутку газу можуть бути реалізовані лише за умови залучення інвесторів та запровадження стимулюючого оподаткування.