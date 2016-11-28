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Держгеонадра отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Цього року Державна служба геології та надр України отримала у 12 разів менше коштів на геологорозвідку перспективних родовищ газу, аніж це передбачено законодавством. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі відомства.

Держгеонадра отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом

“В Україні має виділятися приблизно 1,5 млрд грн на рік на весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всіх родовищах. Кожного року ми отримуємо не більше 100 млн. А цього року ми отримали ще мінус 32 млн. Як наслідок — ми отримали в цьому році у 12 разів менше, ніж передбачено законом”, — розповіли у прес-службі відомства.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.

“Іноземні партнери мають доступ до значних обсягів більш дешевшого фінансового капіталу — тобто можуть залучати кошти у великих обсягах та за нижчою вартістю, саме тому ці компанії можуть брати на себе більш значні ризики та можуть інвестувати в більш ризикові проекти ніж українські компанії. Тому залучення інвестицій має економічне обґрунтування. Варто зазначити, що на даний момент багато іноземних компаній мають значні вільні кошти для інвестицій”, — сказав В.Кістіон.

Також за його словами, залучення іноземних партнерів у газовий сектор підвищить довіру до України.

За словами В.Гройсмана, за 5 років Україна має наростити видобуток газу на 7 млрд куб. м.

В Асоціації газодобувних компаній України переконані, що амбітні плани КМУ з нарощення об’ємів видобутку газу можуть бути реалізовані лише за умови залучення інвесторів та запровадження стимулюючого оподаткування.

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