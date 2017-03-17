Госдума РФ освободила от налогообложения подсанкционных лиц

Отмечается, что принятый документ предусматривает, если в налоговом периоде по отношению к человеку действовали санкции иностранного государства, он может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России при наличии резидентства в иностранном государстве.

Для этого гражданину нужно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу.

Документ одобрен при рассмотрении во втором чтении проекта закона об освобождении от НДФЛ доходов по корпоративным облигациям.

Автор документа Андрей Макаров сообщил, что поправка не является способом ухода от уплаты налогов, указанная поправка не позволит скрыть информацию по контролируемым иностранным компаниям, так как Россия подписала соглашение о прямом обмене информацией с иностранными государствами, которое не позволяет скрыть данные от других стран.

Как сообщал УНН, 16 марта Европарламент принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ из-за Крыма.