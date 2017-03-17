Госдума РФ освободила от налогообложения подсанкционных лиц

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119589 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117464 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107548 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103912 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госдума РФ освободила от налогообложения подсанкционных лиц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Депутаты Госдумы одобрили поправку в Налоговый кодекс о праве лиц не признаваться налоговым резидентом России, если они являются резидентами иностранного государства и попали под санкции, передает УНН со ссылкой на Коммерсант.

Отмечается, что принятый документ предусматривает, если в налоговом периоде по отношению к человеку действовали санкции иностранного государства, он может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России при наличии резидентства в иностранном государстве.

Для этого гражданину нужно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу.

Документ одобрен при рассмотрении во втором чтении проекта закона об освобождении от НДФЛ доходов по корпоративным облигациям.

Автор документа Андрей Макаров сообщил, что поправка не является способом ухода от уплаты налогов, указанная поправка не позволит скрыть информацию по контролируемым иностранным компаниям, так как Россия подписала соглашение о прямом обмене информацией с иностранными государствами, которое не позволяет скрыть данные от других стран.

Как сообщал УНН, 16 марта Европарламент принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ из-за Крыма.

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