Держдума РФ звільнила від оподаткування підсанкційних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Депутати Держдуми схвалили поправку до Податкового кодексу про право осіб не визнаватися податковим резидентом Росії, якщо вони є резидентами іноземної держави і потрапили під санкції, передає УНН з посиланням на Коммерсант.
Зазначається, що схвалений документ передбачає, якщо в податковому періоді по відношенню до людини діяли санкції іноземної держави, він може не визнаватися в цьому податковому періоді податковим резидентом Росії при наявності резидентства в іноземній державі.
Для цього громадянину потрібно буде подати заяву у Федеральну податкову службу.
Документ схвалений під час розгляду в другому читанні проекту закону про звільнення від ПДФО доходів по корпоративних облігаціях.
Автор документа Андрій Макаров повідомив, що поправка не є способом відходу від сплати податків, що зазначена поправка не дозволить приховати інформацію по контрольованим іноземним компаніям, так як Росія підписала угоду про прямий обмін інформацією з іноземними державами, яке не дозволяє приховати дані від інших країн.
Як повідомляв УНН, 16 березня Європарламент ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим.