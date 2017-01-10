Госдеп отверг обвинения в отсутствии доказательств в докладе о хакерах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Спецслужбы США защищают свои источники информации и методы работы. Об этом в понедельник, 9 января, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента страны Джон Кирби. Это заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, почему в публичной версии доклада о российских хакерах общественности не предоставили доказательств, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Д.Кирби, было бы безответственно озвучивать публично секретную информацию, которую защищают спецслужбы. Он отметил, что все доказательства были представлены членам Конгресса, а также действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Д.Трампу на закрытых брифингах.
Напомним, что 29 декабря 2016 г. власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками на выборах американского президента. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в причастности к кибератакам. По мнению Вашингтона, организовать кампанию вмешательства в выборы президента США распорядился лично Владимир Путин.