Госдеп отверг обвинения в отсутствии доказательств в докладе о хакерах

По словам Д.Кирби, было бы безответственно озвучивать публично секретную информацию, которую защищают спецслужбы. Он отметил, что все доказательства были представлены членам Конгресса, а также действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Д.Трампу на закрытых брифингах.

Напомним, что 29 декабря 2016 г. власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками на выборах американского президента. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в причастности к кибератакам. По мнению Вашингтона, организовать кампанию вмешательства в выборы президента США распорядился лично Владимир Путин.