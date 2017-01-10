Держдеп відкинув звинувачення у відсутності доказів у доповіді про хакерів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Спецслужби США захищають свої джерела інформації і методи роботи. Про це у понеділок, 9 січня, заявив на щоденному брифінгу офіційний представник Держдепартаменту країни Джон Кірбі. Це заяву він зробив у відповідь на запитання журналіста про те, чому в публічній версії доповіді про російських хакерів громадськості не надали доказів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Д.Кірбі, було б безвідповідально озвучувати публічно секретну інформацію, яку захищають спецслужби. Він зазначив, що всі докази були представлені членам Конгресу, а також чинному президентові США Бараку Обамі і обраному главі держави Д.Трампу під час закритих брифінгів.

Нагадаємо, що 29 грудня 2016 року влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента. Американські спецслужби підозрюють російських хакерів у причетності до кібернападів. На думку Вашингтона, організувати кампанію втручання у вибори президента США розпорядився особисто Володимир Путін.

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