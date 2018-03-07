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Госдеп США: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера

Госдеп США: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что “Газпрому” не удалось выставить Украину как ненадежного партнера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог руководителя пресс-службы Госдепартамента США в Twitter.

“Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежное снабжение газа европейским потребителям. „Газпрому“ не удалось выставить Украину и „Нафтогаз“ как ненадежных транзитных партнеров”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского “Нафтогаза” по иску к российскому “Газпрому”. “Нафтогаз” добился компенсации от “Газпрома” на сумму 4,63 млрд долл. “За недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. Согласно утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”. За задолженность будут начислять проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.

Заместитель председателя правления газодобывающей и газораспределительной российской компании Александр Медведев заявил, что “Газпром” после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”.

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В течение пяти дней уже набежала сумма пени в размере 2,5 млн долл. для ОАО “Газпром” перед НАК “Нафтогаз Украины” из-за невыплаты по решению арбитража украинской компании 2,56 млрд долл. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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