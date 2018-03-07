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Держдеп США: "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера

Держдеп США: "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера

Київ • УНН

 • 13097 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт заявила, що "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог керівника прес-служби Держдепартаменту США у Twitter.

“Українці надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. „Газпрому“ не вдалося виставити Україну і „Нафтогаз“ як ненадійних транзитних партнерів”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги українського “Нафтогазу” за позовом до російського “Газпрому”. “Нафтогаз” домігся компенсації від “Газпрому” на сумі 4,63 млрд дол. “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. а твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”. За заборгованість будуть нараховувати відсотки — 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.

Заступник голови правління газовидобувної і газорозподільної російської компанії Олександр Медведєв заявив, що “Газпром” після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь ініціює розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК “Нафтогаз України”.

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Протягом п’яти днів вже набігла сума пені у розмірі 2,5 млн дол. для ПАТ “Газпром” перед НАК “Нафтогаз України” через невиплату за рішенням арбітражу українській компанії 2,56 млрд дол. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

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