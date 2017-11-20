Государство эффективно использует средства при строительстве дорог - Президент

"Планы, которые были на 2016, 2017 и наши направления на 2018 года является чрезвычайно амбициозны. Все процедуры проходят в рамках тендеров, в рамках ProZorro. Эффективно экономятся средства государственного бюджета. И я хотел сказать, что это наша совместная работа, которая позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее ", - сказал Глава государства.

П.Порошенко отметил, что дорожное строительство происходит по всей стране за новыми качественными технологиями.

Как сообщал УНН, на строительство дорог в 2018 году будет выделено 40 млрд гривен.