Держава ефективно використовує кошти при будівництві доріг – Президент

"Плани, які були на 2016, 2017 і наші напрямки на 2018 роки є надзвичайно амбітні. Всі процедури відбуваються в рамках тендерів, в рамках ProZorro. Ефективно економляться кошти державного бюджету. І я хотів сказати, що це наша спільна робота, яка дозволяє нам з упевненістю дивитися у майбутнє", - сказав Глава держави.

П.Порошенко наголосив, що дорожнє будівництво відбувається по всій країні за новими якісними технологіями.

Як повідомляв УНН, на будівництво доріг у 2018 році буде виділено 40 мільярдів гривень.