Держава ефективно використовує кошти при будівництві доріг – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Держава ефектно витрачає кошти на ремонт та будівництво доріг завдяки системі ProZorro. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час огляду відремонтованої ділянки дороги H-08 “Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя” на Дніпропетровщині, передає кореспондент УНН.
"Плани, які були на 2016, 2017 і наші напрямки на 2018 роки є надзвичайно амбітні. Всі процедури відбуваються в рамках тендерів, в рамках ProZorro. Ефективно економляться кошти державного бюджету. І я хотів сказати, що це наша спільна робота, яка дозволяє нам з упевненістю дивитися у майбутнє", - сказав Глава держави.
П.Порошенко наголосив, що дорожнє будівництво відбувається по всій країні за новими якісними технологіями.
Як повідомляв УНН, на будівництво доріг у 2018 році буде виділено 40 мільярдів гривень.