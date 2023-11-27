Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции

Часть нардепов из "Слуги народа" хотят исключить Марьяну Безуглую из фракции из-за ее заявлений о том что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен подать в отставку. Об этом пишет УНН, со ссылкой на источники Общественного во фракции "Слуга народа".

"Большинство депутатов возмущены поведением Безуглой и предлагают ее исключить. Впрочем, не факт, что это вынесут на голосование - сказал Суспільному собеседник в "Слуге народа".

Детали

Несогласие с позицией Безуглой выразили ее коллеги по фракции и публично. В частности, четкую позицию о недопустимости такой формы критики к военно-политическому руководству страны выразили депутаты Татьяна Цыба и Галина Янченко.

Контекст

Безуглая сейчас занимает должность заместителя председателя комитета по нацбезопасности в ВР. Скандал разгорелся из-за ее поста в фейсбуке с обвинениями в адрес Главнокомандующего.

По мнению депутата Марьяны Безуглой военное командование Украины якобы не предоставило "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке, ни комитету. Отметим, что Залужный и не должен был подавать план и на комитете от него его не требовали.