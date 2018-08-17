Депутаты могут свести на нет правительственную программу "Доступные лекарства" - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине начнут исчезать аптеки, привлеченные к реализации правительственной программы "Доступные лекарства". О таких последствиях в связи с принятием законодательной инициативы №8591 предупредил кандидат медицинских наук, врач Андрей Роханский, передает УНН.
"Вполне логично, что с принятием этого документа количество аптек, предоставляющих услуги по программе "Доступные лекарства", сократится. И если киевляне - это с горем пополам, но переживут, то что говорить о регионах? Там "Доступные лекарства" перестанут быть доступными. И тогда суть программы, о которой так долго говорили, будет сведена на нет. Нельзя искать пути решения проблем путем банальных запретов", - считает Роханский.
Принятие документа также приведет к тому, что в селах и маленьких городах исчезнут последние аптеки, добавил врач.
"Этим документом мы собираемся урезать то, чего и так не хватает", - говорит Роханский.
В целом государство не имеет права вмешиваться в аптечную деятельность частной формы собственности, считает он.
"Большинство аптек, функционирующих в Украине, частной формы собственности. Какое отношение имеет государство к ним? Если хотят нарушить конкуренцию на рынке - тогда вопросов нет. Но это как-то странно, когда законодатель вмешивается в деятельность частных аптек.
Если сегодня где-то рядом стоит 2, 3, 4, и даже 10 аптек - значит, они кому-то нужны. Мы же не о криминальном бизнесе говорим, а о бизнесе, который предоставляет необходимые здоровью украинцев услуги. И еще - законодатель тут при чем? Это уже нарушение права на свободу предпринимательской деятельности. И какая разница, мы говорим о селе или о городе? Здесь имеют значение исключительно рыночные механизмы", - пояснил Роханский.
Напомним, законопроект №8591, который был в июле зарегистрирован группой народных депутатов, предусматривает сокращение украинских аптек и внедрение ряда ограничений в сфере ведения аптечного бизнеса.