Депутати можуть звести нанівець урядову програму "Доступні ліки" – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні почнуть зникати аптеки, залучені до реалізації урядової програми “Доступні ліки”. Про такі наслідки через ухвалення законодавчої ініціативи №8591 попередив кандидат медичних наук, лікар Андрій Роханський, передає УНН.
“Цілком логічно, що із прийняттям цього документу кількість аптек, які надають послуги по програмі „Доступні ліки“, скоротиться. І якщо кияни - це сяк-так, але переживуть, то що говорити про регіони? Там „Доступні ліки“ перестануть бути доступними. І тоді суть програми, про яку так довго говорили, буде зведена нанівець. Не можна шукати шляхи вирішення проблем шляхом банальних заборон”, — вважає Роханський.
Прийняття документу також призведе до того, що у селах та маленьких містах зникнуть останні аптеки, додав лікар.
“Цим документом ми збираємося урізати те, чого і так не вистачає”, — каже Роханський.
Загалом держава не має права втручатися у аптечну діяльність приватної форми власності, вважає він.
“Більшість аптек, що функціонують в Україні, приватної форми власності. Яке відношення має держава до них? Якщо хочуть порушити конкуренцію на ринку — тоді питань немає. Але це якось дивно, коли законодавець втручається у діяльність приватних аптек.
Якщо сьогодні десь поряд стоїть 2, 3, 4, та навіть 10 аптек — значить, вони комусь потрібні. Ми ж не про кримінальний бізнес говоримо, а про бізнес, який надає необхідні здоров’ю українців послуги. І ще — законодавець тут до чого? Це вже порушення права на свободу підприємницької діяльності. І яка різниця, ми говоримо про село чи про місто? Тут мають значення виключно ринкові механізми”, — пояснив Роханський.
Нагадаємо, законопроект №8591, який був у липні зареєстрований групою народних депутатів, передбачає скорочення українських аптек та запровадження низки обмежень у сфері ведення аптечного бізнесу.