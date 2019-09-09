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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83124 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106100 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112770 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120808 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148823 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149063 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Депутат Ивано-Франковского горсовета насмерть сбил человека

Депутат Ивано-Франковского горсовета насмерть сбил человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области водитель микроавтобуса сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате последний скончался в карете "скорой". Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Установлено, что водитель 35-летний житель Коломыйского района управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter не избрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии житель 1955 года получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Добавим, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил, что ДТП в селе Марковцы произошло с участием его двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковци Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - написал Марцинкив.

Напомним, во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде.

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