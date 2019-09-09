Депутат Ивано-Франковского горсовета насмерть сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области водитель микроавтобуса сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате последний скончался в карете "скорой". Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Установлено, что водитель 35-летний житель Коломыйского района управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter не избрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии житель 1955 года получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Добавим, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил, что ДТП в селе Марковцы произошло с участием его двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета.
"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковци Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - написал Марцинкив.
Напомним, во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде.