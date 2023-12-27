Деоккупированным Лиманской и Святогорской громадам Донетчины вернули свет

Ремонтные бригады вернули электроснабжение более 20 населенным пунктам Донецкой области. Речь идет о деоккупированных Лиманской и Святогорской громадах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Деоккупированные Лиманская и Святогорская громады Донетчины снова со светом! Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в более 20 населенных пунктов для 15 тысяч семей Донецкой области, проживающих на прифронтовой территории, деоккупированной защитниками Украины - говорится в сообщении ДТЭК.

Детали

Отмечается, что ремонтные бригады работали вокруг масштабных заминирований, а также вблизи линии соприкосновения, откуда враг имеет возможность активно атаковать. Известны случаи, когда оккупанты сознательно целились в энергетиков.

Энергетики восстановили:

370 км линий электропередач;

14 высовольтных подстанций;

126 трансформаторных подстанций.



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