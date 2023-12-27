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Деоккупированным Лиманской и Святогорской громадам Донетчины вернули свет

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 13:16  •  15110 просмотра

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После деоккупации Лимана и Святогорска в Донецкой области восстановлено электроснабжение.

Ремонтные бригады вернули электроснабжение более 20 населенным пунктам Донецкой области. Речь идет о деоккупированных Лиманской и Святогорской громадах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК. 

 Деоккупированные Лиманская и Святогорская громады Донетчины снова со светом! Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в более 20 населенных пунктов для 15 тысяч семей Донецкой области, проживающих на прифронтовой территории, деоккупированной защитниками Украины

- говорится в сообщении ДТЭК.

Детали 

Отмечается, что ремонтные бригады работали вокруг масштабных заминирований, а также вблизи линии соприкосновения, откуда враг имеет возможность активно атаковать. Известны случаи, когда оккупанты сознательно целились в энергетиков. 

Энергетики восстановили:

  • 370 км линий электропередач;
  •  14 высовольтных подстанций;
  • 126 трансформаторных подстанций.

Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики27 декабрь 2023, 08:40 • 26809 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Деокупованим Лиманській та Святогірській громадам Донеччини повернули світло
Light returned to de-occupied Lyman and Svyatohirsk communities of Donetsk Oblast
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