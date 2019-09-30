День Веры, Надежды, Любви отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня, 30 сентября, православная церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, передает УНН.
Мать София и ее дочери мученицы Вера, Надежда и Любовь являются ранне-христианскими святыми.
Во время правления императора Адриана жила в Риме вдова София с тремя дочерьми, звавшимися Вера, Надежда и Любовь. Набожная мать назвала своих дочерей именами трех богословских добродетелей. Она бережно воспитывала своих дочерей, давая им пример мужества и выносливости в святой вере.
Когда в 137 году началось преследование христиан, мать с дочерьми посадили и отправили на суд к императору. Когда требования отречься от христианской веры не помогли, Адриан поручил родовитой женщине Палладии убедить мать и дочерей вернуться к идолопоклонству. Однако ей тоже это не удалось.
Разъяренный император приказал замучить трех невинных девушек, а мать отпустить на волю. София похоронила тела своих дочерей, а сама провела в молитве три дня у их гроба. На третий день Бог забрал ее святую душу к Себе.
Память святых почитается церковью 30 сентября.
Изображение святой Софии с тремя дочерьми в период Речи Посполитой было на гербе Киевской католической епископии.