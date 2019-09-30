День Веры, Надежды, Любви отмечают сегодня

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 42772 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 86397 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 85900 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 138197 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 189185 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 174129 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 222821 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203004 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 451590 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235467 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.5м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 72487 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 17242 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 47472 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 20854 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 45266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 213987 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 197342 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 283524 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 451590 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 550880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 138197 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67161 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 64410 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70347 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100691 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

День Веры, Надежды, Любви отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 40091 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня, 30 сентября, православная церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, передает УНН.

День Веры, Надежды, Любви отмечают сегодня

Мать София и ее дочери мученицы Вера, Надежда и Любовь являются ранне-христианскими святыми.

Во время правления императора Адриана жила в Риме вдова София с тремя дочерьми, звавшимися Вера, Надежда и Любовь. Набожная мать назвала своих дочерей именами трех богословских добродетелей. Она бережно воспитывала своих дочерей, давая им пример мужества и выносливости в святой вере.

Когда в 137 году началось преследование христиан, мать с дочерьми посадили и отправили на суд к императору. Когда требования отречься от христианской веры не помогли, Адриан поручил родовитой женщине Палладии убедить мать и дочерей вернуться к идолопоклонству. Однако ей тоже это не удалось.

Разъяренный император приказал замучить трех невинных девушек, а мать отпустить на волю. София похоронила тела своих дочерей, а сама провела в молитве три дня у их гроба. На третий день Бог забрал ее святую душу к Себе.

Память святых почитается церковью 30 сентября.

Изображение святой Софии с тремя дочерьми в период Речи Посполитой было на гербе Киевской католической епископии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69