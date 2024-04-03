День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

Сегодня, третьего апреля, отмечается День рождения мобильного телефона, пишет УНН.

Именно третьего апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил целых 2,5 килограмма.

Правда, прошло целых десять лет прежде чем этот телефон стал доступен обычным потребителям. Телефон стоил четыре тысячи долларов. Для полной зарядки телефона нужно было 10 часов, а пользоваться им можно было только в течение 30 минут.

Также третьего апреля 1973 года компания IBM показала миру разработку штрихового кода, которую совместно создали Норман Джозеф Вудланд и Бернард Сильвер.

Штрих-код представляет собой графическую информацию, которую наносят на необходимый предмет для идентификации товара.

Сперва штрих-коды использовались для маркировки железнодорожных вагонов, чтобы железнодорожные компании могли идентифицировать прибывающие поезда и предотвращать их столкновения.

Первым отсканированным продуктом с UPC штрих-кодом была упаковка жевательной резинки Wrigley's Juicy Fruit в магазине Марша в Трое, штат Огайо, это 26 июня 1974 года.

Еще сегодня отмечается День рождения кофемолки. Это незаменимое устройство на кухнях миллионов любителей кофе во всем мире третьего апреля 1829 года запатентовал Джеймс Каррингтон.

До изобретения ручной кофемолки зерна кофе измельчали в ступе, или с помощью керамических или стальных жерновов.

С 2020 года зоозащитники по всей планете приобщаются к мероприятиям по случаю Всемирного дня водных животных.

К водным относятся не только рыбы, осьминоги, кораллы, киты и дельфины, а еще и полярные медведи, черепахи, пингвины, а также земноводные и морские птицы.

По данным ученых, почти 1 тысяча видов морских животных подвергаются воздействию от загрязнения океана. Уже сегодня на планете есть более 500 мест, зафиксированных как мертвые зоны, где морская жизнь не может существовать.

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню вечеринки. Своему появлению событие обязано фантастическому роману американской писательницы Ванны Бонта "Полет", который был опубликован в 1996 году. События в нем происходят в обратном времени и завершаются третьего апреля 2000 года масштабным праздником ради единения человечества.

Поэтому, именно в этот день и начали отмечать Всемирный день вечеринки.

По церковному календарю сегодня День памяти Никиты Исповедника, который жил в Вифинии.

Никита был монахом, проповедником, богословом, имел дар исцеления. Решительно выступал против иконоборцев. За это его бросили в тюрьму, жестоко пытали, но впоследствии выпустили.

Также христиане вспоминают святую мученицу Феодосию, которая тоже выступала против иконоборцев. Женщину жестоко пытали семь дней, а на восьмой день забили до смерти. Похоронили Феодосию в одном из монастырей Константинополя.

Именины третьего апреля празднуют Никита, Иван, Федосия.