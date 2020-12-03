Демонополизация рынка спирта: продано еще 2 спиртзавода на сумму более 140 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В декабре в Украине, в рамках демонополизации рынка спирта, уже продано 2 спиртзавода на общую сумму в 141,010 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.
"3 декабря 2020 года состоялся аукцион по приватизации Должокского места осуществления деятельности и хранения спирта, из перечня объектов ГП "Укрспирт". За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, а стартовая цена выросла более чем вдвое - с 29,3 млн грн до 61 млн грн. Новый владелец получит, в частности, главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование", - отметили в Фонде госимущества.
Также сообщается, что вчера, 2 декабря, состоялся аукцион по приватизации Залозецкого места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт" с победной ставкой в размере 80 010 000 грн.
За объект приватизации на прозрачных торгах конкурировали между собой шесть участников, в результате чего стартовая цена выросла в 2,5 раза - с 32 млн грн до 80 млн грн.
"После подписания протокола о результатах аукциона, победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Залозецкого МОД будет считаться завершенным. Новый владелец получит, в частности главный корпус сепараторного пункта, спиртохранилище, производственный корпус, зерносклад, а также транспортные средства и оборудование", - говорится в сообщении.
Отметим, что это 12 уже успешный аукцион по приватизации спиртовых активов, которые происходят в рамках демонополизации рынка спирта.
Ранее УНН сообщал, что в Украине в рамках демонополизации рынка спирта продано уже 10 спиртзаводов.