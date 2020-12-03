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Демонополізація ринку виробництва спирту: продано ще 2 спиртзаводи на суму в понад 140 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В грудні в Україні, в рамках демонополізації ринку виробництва спирту, вже продано 2 спиртзаводи на загальну суму в 141,010 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

“3 грудня 2020 року відбувся аукціон з приватизації Довжоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, з переліку об’єктів ДП "Укрспирт". За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла більш ніж вдвічі – з 29,3 млн грн до 61 млн грн. Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування”, - зазначили в Фонді держмайна.

Також повідомляється, що вчора, 2 грудня, відбувся аукціон з приватизації Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП "Укрспирт" з переможною ставкою в розмірі 80 010 000 грн.

За об'єкт приватизації на прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 рази – з 32 млн грн до 80 млн грн.

“Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним. Новий власник отримає, зокрема головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це 12 вже успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні в рамках демонополізації ринку виробництва спирту продано вже 10 спиртзаводів.

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