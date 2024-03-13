Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки

В 2023 году украинцы продолжают экономить. В зависимости от типа товара, от 41% до 77% граждан Украины выбирают путь сбережения.

Об этом говорится в исследовании Deloitte, пишет УНН.

Детали

В 2023 году тенденция экономии среди украинских потребителей остается актуальной. От 41% до 77% украинцев в зависимости от категории товаров выбирают сэкономить. Хотя эти показатели остаются высокими, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом (47%-86%).

Меньше всего экономят на лекарствах, на товарах для детей и на готовой пище. Относительно продуктов питания, которые составляют значительную долю расходов украинцев, расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительное количество украинцев (47%) закупает еду и лекарства (43%) заранее. Среди разных возрастных групп есть значительная разница в среднем чеке за один визит в магазин.

Молодые люди в возрасте 18-27 лет тратят больше всего, их средний чек в 2023 году составляет 1075 грн. Этот показатель уменьшился на 22% по сравнению с 2022 годом (1380 грн). В то же время, тенденция уменьшения среднего чека с ростом возраста респондентов остается актуальной.

В региональном распределении жители восточных и северных регионов Украины больше всего пытались экономить - 81% и 72% соответственно. В западных областях такую потребность испытывали 64% опрошенных жителей.

Напомним,

Экономическое благосостояние украинских беженцев улучшилось с мая 2023 года: на 10% уменьшилось количество тех, кто сталкивается с нехваткой еды или одежды, увеличились возможности трудоустройства, а более 60% имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года.