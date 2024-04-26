Дело о теракте в подмосковном "Крокусе": росСМИ сообщают о еще одном задержанном

Еще один подозреваемый задержан в связи с нападением на подмосковный "Крокус Сити Холл", сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к мвс рф, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, задержанный - гражданин Таджикистана 2003 года рождения. Ему вменяется в вину совершение теракта. Задержанного называют "возможным соучастником теракта".

До сих пор в связи с нападением на "Крокус Сити Холл" были арестованы 12 человек. 11 из них обвиняются по статье о теракте, еще один - по статье о фиктивной регистрации иностранного гражданина. Все, кроме одного, - уроженцы Таджикистана.

Добавим

Нападение на "Крокус Сити Холл", в результате которого, по последним данным, погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник", и начали расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал.

российские власти бездоказательно связывают атаку на "Крокус" с Украиной, хотя ответственность за нападение взяли на себя радикальные исламисты.