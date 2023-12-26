Дело о самообороне Стерненко закрыто: с активиста сняли обвинение в умышленном убийстве

Дело о самозащите известного активиста Сергея Стерненко - закрыто. Решение вынес Приморский суд Одессы. Об этом сам Стерненко сообщил у себя на странице в фейсбук, передает УНН.

ДЕЛО О МОЕЙ САМОЗАЩИТЕ ЗАКРЫТО! Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд г. Одессы. Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе. - написал Стерненко.

Детали

На Стерненко напали возле его дома в Одессе еще в мае 2018 года года. По версии следствия, он умышленно убил одного из нападавших, но сам Стерненко настаивал, что он сделал это защищая собственную жизнь.

Почти пять лет спустя после этого инцидента суд признал, что это было не убийство, а самозащита.

Это был очень трудный путь - доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура, Аваков и еще много существ вроде Кивы, Шуфрича, Дубинского и так далее. Но мы победили. .... Я уверен, до заказчика этих нападений дойдет кара. Но это будет уже совсем другая история. Обязательно будет. - выразил убеждение Стерненко.

Активист поблагодарил общественность за поддержку и огласку этого дела

Напомним,

УНН следил за делом активиста Сергея Стерненко. С 2018 года на него было совершено по меньшей мере три покушения. Первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй сбежал.