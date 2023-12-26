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Дело не только в том, что враг расслабился: Юсов о сбитии 5 вражеских "сушек" за неделю

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 18:15  •  5814 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона за неделю сбила пять российских Су-34, ссылаясь на улучшение тактики и навыков украинских войск, что повлияло на моральный дух противника.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что сбитие пяти вражеских самолетов Су-34 за неделю произошло благодаря мастерству украинских воинов, передает УНН.

"Дело не только в том, что расслабился враг, а в том, что в частности украинские защитники и защитники неба совершенствуют собственное мастерство. Ищут новую тактику и успешно находят и так получают новые средства, для уничтожения врага. Как мы видим, часто враг не сразу понимает, как с этим справляться и как на это реагировать. Безусловно, это влияет и на морально-психологическое состояние вражеских пилотов, которые после каждого подобного успешного для нас случае будут не так охотно выполнять какие-то преступные приказы", - сказал Андрей Юсов.

Напомним

22 декабря противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны. 

Впоследствии было уничтожено еще два вражеских самолета.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Справа не лише в тому, що ворог розслабився: Юсов про збиття 5 ворожих "сушок" за тиждень
It's not just that the enemy has relaxed: Yusov on shooting down 5 enemy "dry runs" in a week
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