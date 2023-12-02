Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины указывает, что дефицита электроэнергии нет, нет никаких ограничений для потребителей; все отключения связаны с погодными условиями или войной
В Украине не наблюдается дефицита электроэнергии, ограничений нет, сообщили в Министерстве энергетики в субботу, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии не наблюдается. Ограничения для потребителей не применяются ни в одной из областей. Все отключения связаны с неблагоприятными погодными условиями или боевыми действиями
Генерация и потребление
В аварийный краткосрочный ремонт вчера, как сообщается, выведен блок одной из ТЭЦ. Утром он возвращен в работу - блок несет нагрузку в 100 МВт мощности.
"Генерации, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей и промышленности. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", - указали в министерстве.
Отключения
Из-за повреждения выключателя на подстанции Укрэнерго, как указано, была отключена воздушная линия с обесточиванием бытовых потребителей. Но позже все были запитаны по резервной линии.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду - охладителе составляет 15,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии за сутки, как отмечается, составил 686 МВт ч. Экспорт не осуществлялся, сообщили в ведомстве.
Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго
Министерство энергетики Украины указывает, что дефицита электроэнергии нет, нет никаких ограничений для потребителей; все отключения связаны с погодными условиями или войной.
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