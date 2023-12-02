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Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 11:59  •  21802 просмотра

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Министерство энергетики Украины указывает, что дефицита электроэнергии нет, нет никаких ограничений для потребителей; все отключения связаны с погодными условиями или войной

В Украине не наблюдается дефицита электроэнергии, ограничений нет, сообщили в Министерстве энергетики в субботу, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии не наблюдается. Ограничения для потребителей не применяются ни в одной из областей. Все отключения связаны с неблагоприятными погодными условиями или боевыми действиями

- сообщили в Минэнерго.

Генерация и потребление

В аварийный краткосрочный ремонт вчера, как сообщается, выведен блок одной из ТЭЦ. Утром он возвращен в работу - блок несет нагрузку в 100 МВт мощности.

"Генерации, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей и промышленности. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", - указали в министерстве.

Отключения

Из-за повреждения выключателя на подстанции Укрэнерго, как указано, была отключена воздушная линия с обесточиванием бытовых потребителей. Но позже все были запитаны по резервной линии.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду - охладителе составляет 15,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за сутки, как отмечается, составил 686 МВт ч. Экспорт не осуществлялся, сообщили в ведомстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Дефіциту електрики немає, усі відключення або через негоду, або бойові дії - Міненерго
There is no electricity shortage, all outages are either due to bad weather or hostilities - Ministry of Energy
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