Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго

В Украине не наблюдается дефицита электроэнергии, ограничений нет, сообщили в Министерстве энергетики в субботу, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии не наблюдается. Ограничения для потребителей не применяются ни в одной из областей. Все отключения связаны с неблагоприятными погодными условиями или боевыми действиями - сообщили в Минэнерго.

Генерация и потребление

В аварийный краткосрочный ремонт вчера, как сообщается, выведен блок одной из ТЭЦ. Утром он возвращен в работу - блок несет нагрузку в 100 МВт мощности.

"Генерации, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей и промышленности. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", - указали в министерстве.

Отключения

Из-за повреждения выключателя на подстанции Укрэнерго, как указано, была отключена воздушная линия с обесточиванием бытовых потребителей. Но позже все были запитаны по резервной линии.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду - охладителе составляет 15,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за сутки, как отмечается, составил 686 МВт ч. Экспорт не осуществлялся, сообщили в ведомстве.