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defitsita-elektrichestva-net-planovie-otklyucheniya-ne-predvidyatsya-minenergo

Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 09:19  •  10862 просмотра

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Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений

Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, плановые отключения электроэнергии не применяются ни в одной из областей, сообщили в Министерстве энергетики в пятницу, пишет УНН.

Генерация и потребление

Вчера для покрытия потребностей потребителей и промышленности использовалась электроэнергия, произведенная украинскими электростанциями. Экстренный импорт не привлекался, указали в Минэнерго.

По состоянию на 10:00 текущих суток дефицит электроэнергии в системе также не фиксируется. Ограничения не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована

- отметили в министерстве.

Вчера в аварийный краткосрочный ремонт, как указано, выходили два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе.

Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается

- сообщили в Минэнерго.

Из-за непогоды и боевых действий - без света 492 населенных пункта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

В частности, в результате неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 66 населенных пунктов, больше всего - в Закарпатской, Сумской, Одесской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

На текущие сутки ожидается ухудшение погодных условий - мокрый снег с переходом в дождь для большинства областей. Ночью и утром местами прогнозируется гололед, в Карпатах и на Закарпатье в течение суток - значительные осадки. Также на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 690 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.

Всего в ноябре Украина экспортировала - 40 805 МВт-ч электроэнергии. Импорт составил - 60 674 МВт-ч, указали в ведомстве.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду - охладителе остается на уровне 15,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Дефіциту електрики немає, планові відключення не передбачаються - Міненерго
No shortage of electricity, no planned outages expected - Ministry of Energy
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