Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений
Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, плановые отключения электроэнергии не применяются ни в одной из областей, сообщили в Министерстве энергетики в пятницу, пишет УНН.
Генерация и потребление
Вчера для покрытия потребностей потребителей и промышленности использовалась электроэнергия, произведенная украинскими электростанциями. Экстренный импорт не привлекался, указали в Минэнерго.
По состоянию на 10:00 текущих суток дефицит электроэнергии в системе также не фиксируется. Ограничения не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована
Вчера в аварийный краткосрочный ремонт, как указано, выходили два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе.
Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается
Из-за непогоды и боевых действий - без света 492 населенных пункта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
В частности, в результате неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 66 населенных пунктов, больше всего - в Закарпатской, Сумской, Одесской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.
На текущие сутки ожидается ухудшение погодных условий - мокрый снег с переходом в дождь для большинства областей. Ночью и утром местами прогнозируется гололед, в Карпатах и на Закарпатье в течение суток - значительные осадки. Также на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 690 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.
Всего в ноябре Украина экспортировала - 40 805 МВт-ч электроэнергии. Импорт составил - 60 674 МВт-ч, указали в ведомстве.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду - охладителе остается на уровне 15,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений.
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