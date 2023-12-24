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defitsita-elektrichestva-net-grafiki-otklyuchenii-elektroenergii-ne-primenyayutsya-minenergo

Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 13:20  •  5532 просмотра

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Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и плановых отключений, несмотря на значительные повреждения и отключения в Днепропетровской и Донецкой областях.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме в Украине сегодня не наблюдается, графиков отключений нет. На Днепропетровщине и  Донецкой области отключились воздушные линии из-за значительных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии пока не наблюдается и, по прогнозу, не предвидится на текущие сутки. Потребность потребителей в электроэнергии будет обеспечена внутренней генерацией и коммерческим импортом,

- говорится в сообщении.

Генерация и потребление

Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована.

Обесточивание

На Днепропетровской области из-за значительных повреждений провода отключилась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". В районе продолжаются боевые действия.

Также из-за повреждения неподалеку одной из ТЭС в Донецкой области отключилась воздушная линия 330 кВ.

Кроме того. того, в результате массированного обстрела одной из ТЭС в Донецкой области ранены 5 работников станции. Все они доставлены в больницы. Также обстрелом повреждено оборудование электросетей и самой станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом. Обесточены бытовые потребители.

Импорт

Импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 18 800 МВт*ч. Экспорта не предполагается.

Напомним.

В результате вражеского обстрела были ранены пятеро работников прифронтовой ТЭС ДТЭК.

Павел Башинский

Павел Башинский

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