Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и плановых отключений, несмотря на значительные повреждения и отключения в Днепропетровской и Донецкой областях.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме в Украине сегодня не наблюдается, графиков отключений нет. На Днепропетровщине и Донецкой области отключились воздушные линии из-за значительных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии пока не наблюдается и, по прогнозу, не предвидится на текущие сутки. Потребность потребителей в электроэнергии будет обеспечена внутренней генерацией и коммерческим импортом,
Генерация и потребление
Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована.
Обесточивание
На Днепропетровской области из-за значительных повреждений провода отключилась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". В районе продолжаются боевые действия.
Также из-за повреждения неподалеку одной из ТЭС в Донецкой области отключилась воздушная линия 330 кВ.
Кроме того. того, в результате массированного обстрела одной из ТЭС в Донецкой области ранены 5 работников станции. Все они доставлены в больницы. Также обстрелом повреждено оборудование электросетей и самой станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом. Обесточены бытовые потребители.
Импорт
Импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 18 800 МВт*ч. Экспорта не предполагается.
Напомним.
В результате вражеского обстрела были ранены пятеро работников прифронтовой ТЭС ДТЭК.
Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго
Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и плановых отключений, несмотря на значительные повреждения и отключения в Днепропетровской и Донецкой областях.
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