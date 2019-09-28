Дебютный гол Коноплянки помог "Шахтеру" разгромить "Ворсклу"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В 9-м туре чемпионата Украины по футболу - Премьер-лига, "Шахтер" принимал полтавскую "Ворсклу", передает корреспондент УНН.
Дебютант “Шахтера” Валерий Бондарь завил единственный мяч в первом тайме, отличившись ударом головой после подачи с углового от Соломона. На заключительной минуте первой половины Евгений Коноплянка в падении направил игровой снаряд в перекладину. Вингер сборной Украины добился своего на 50 минуте, когда уверенно реализовал пенальти — первый гол в футболке “Шахтера”.
Пожар в собственной штрафной зоне привела к потере мяча между защитником и вратарем полтавчан, чем воспользовался Алан Патрик — 3:0. Точку во встрече поставил Мораес — 4:0.
Заметим, что “горняки” имеют 9 побед в 9 матчах чемпионата. “Ворскла” с 7 пунктами замыкает 10-ку лучших.
Также стоит добавить, 1 октября “оранжево-черные” проведут матч второго тура Лиги чемпионов. В Милане команда Луиша Каштру сыграет с “Аталанты” Руслана Малиновского.