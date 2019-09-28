Дебютний гол Коноплянки допоміг "Шахтарю" розгромити "Ворсклу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У 9-му турі чемпіонату України з футболу - Прем'єр-ліга, "Шахтар" приймав полтавську "Ворсклу", передає кореспондент УНН.
Дебютант “Шахтаря” Валерій Бондар завив єдиний м’яч у першому таймі, відзначившись ударом головою після подачі з кутового від Соломона. На заключній хвилині першої половини Євген Коноплянка у падінні направив ігровий снаряд у поперечину. Вінгер збірної України добився свого на 50 хвилині, коли впевнено реалізував пенальті — перший гол у футболці “Шахтаря”.
Пожежа у власній карній зоні призвела до втрати м’яча між захисником та воротарем полтавчан, чим скористався Алан Патрік — 3:0. Крапку у зустрічі поставив Мораес — 4:0.
Зауважимо, що “гірники” мають 9 перемог в 9 матчах чемпіонату. “Ворскла” з 7 пунктами замикає 10-ку кращих.
Також варто додати, 1 жовтня “помаранчево-чорні” проведуть матч другого туру Ліги чемпіонів. В Мілані команда Луїша Каштру зіграє з “Аталантою” Руслана Маліновського.