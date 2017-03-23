Дания усложнит процедуру предоставления убежища детям беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительство Дании внесло в парламент законопроект, по которому детям беженцев, прибывшим в страну без сопровождения взрослых, будут отказывать в предоставлении убежища уже на границе, передает УНН со ссылкой на датскую газету Politiken.
По данным газеты, одобрение законопроекта предоставит правительству страны возможность, воспользовавшись аварийным миграционным механизмом, закрывать границу для беженцев во время кризиса. Также власть получит возможность отказывать в рассмотрении заявлений на предоставление убежища всем беженцам, включая детей.
Источники в правительстве Дании отмечают, что законопроект об ужесточении требований о предоставлении убежища уже находится на рассмотрении парламента.
В прошлом году в страну без сопровождения взрослых прибыли более 1 180 детей беженцев.
Как сообщал УНН, в ЕС предложили увеличить финансирование по вопросам миграции.
Также Европейский суд постановил, что страны ЕС не обязаны выдавать визы беженцам.