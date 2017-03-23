Данія ускладнить процедуру надання притулку дітям біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Уряд Данії вніс до парламенту законопроект, за яким дітям біженців, які прибули в країну без супроводу дорослих, будуть відмовляти в наданні притулку вже на кордоні, передає УНН з посиланням на данську газету Politiken.
За даними газети, схвалення законопроекту надасть уряду країни можливість, скориставшись аварійним міграційним механізмом, закривати кордон для біженців під час кризи. Також влада отримає можливість відмовляти в розгляді заяв на надання притулку всім біженцям, включаючи дітей.
Джерела в уряді Данії зазначають, що законопроект про посилення вимог щодо надання притулку вже перебуває на розгляді парламенту.
Торік до країни без супроводу дорослих прибули понад 1180 дітей біженців.
Як повідомляв УНН, в ЄС запропонували збільшити фінансування питань міграції.
Також Європейський суд ухвалив, що країни ЄС не зобов'язані видавати візи біженцям.