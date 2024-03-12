Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи, предусматривающий софинансирование артиллерийских систем Caesar и боеприпасов, на сумму около 2,3 млрд датских крон (около 308,4 млн евро), говорится в заявлении Минобороны Дании во вторник, пишет УНН.

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"Артиллерийские пушки Caesar, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним. Это часть того, что Дания софинансирует в рамках последнего пакета пожертвований Украине", - указали в МО страны.

"Артиллерийские и минометные системы очень востребованы Украиной (...) Пожертвования сделаны в сотрудничестве с нашими союзниками и посылают важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", - заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен.

Как указали в МО страны, объявленный сегодня пакет военной помощи Украине стал 16-м и "имеет стоимость около 2,3 миллиарда крон". "Деньги, среди прочего, софинансируют артиллерийские пушки Caesar в сотрудничестве с Францией и 155-мм артиллерийские снаряды в сотрудничестве с Эстонией и Чехией", - сказано в сообщении.

"Этим пакетом пожертвований мы показываем Украине и нашим европейским союзникам, что Дания имеет желание и способность продолжать нашу поддержку Украины столько, сколько необходимо. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру и сделают свой вклад в реализацию этих возможностей как можно быстрее", - отметил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

"16-м пакетом пожертвований мы подчеркиваем, что мы с Украиной надолго. Их борьба за свободу - это также борьба Европы, и мы не можем позволить себе подвести украинцев сейчас. Мы должны и должны продолжать нашу поддержку, которая является абсолютно решающей для исхода войны", - указал Трольс Лунд Поульсен.

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