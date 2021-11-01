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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Дания не поддерживает "Северный поток-2", несмотря на энергокризис в Европе

Киев • УНН

 • 20516 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу "Северный поток-2", датское правительство по-прежнему выступает против реализации проекта. Об этом заявила на полях Конференции ООН по климату в Глазго премьер-министр Дании Метте Фредериксен, информирует УНН.

Дания не поддерживает "Северный поток-2", несмотря на энергокризис в Европе

Цитата

"Датское правительство, как и раньше, выступает против "Северного потока-2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашей позиции. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", - рассказала премьер в комментарии ТАСС.

Справка

"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1 234 км (2 468 км по двум нитям). Является расширением газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяженность российского участка трубопровода составляет 118 км, финского - 374 км, шведского - 510 км, датского - 147 км, немецкого - 85 км.

10 июня 2021 года было завершено строительство первой из двух ниток газопровода.

По оценкам Госдепартамента США, проект может вызвать "экономический коллапс Украины". Оценки последствий проекта для экономики Украины касаются таких аспектов, как выпадение доходов от транзитных платежей и прекращения "виртуального реверса".

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