Данилюк: в вопросе транзита газа из РФ многое зависит от американской стороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины является достаточно комплексным, есть очень высокий риск потери этого транзита, и многое зависит от позиции американской стороны. Об этом советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в Брюсселе во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.
"Мы понимаем, что очень высокий риск потери транзита (российского газа через Украину - ред.). Рано говорить, надо сейчас больше делать, чем озвучивать сейчас какую-то позицию. Это непростой вопрос. Очень многое зависит от позиции американской стороны, позиции по "Северному Потоку-2". Это такой довольно комплексный вопрос, и нам обязательно надо найти на него решение", - сказал Данилюк.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложения, сделанные Россией, по цене на газ для Украины можно применить и к новой власти Украины.