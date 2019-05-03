Данилюк: у питанні транзиту газу з РФ багато залежить від американської сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Питання транзиту російського газу в Європу через територію України є досить комплексним, є дуже високий ризик втрати цього транзиту, і багато чого залежить від позиції американської сторони. Про це радник новообраного президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив у Брюсселі під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
"Ми розуміємо, що є дуже високий ризик втрати транзиту (російського газу через Україну – ред.). Зарано говорити, треба зараз більше робити, ніж озвучувати зараз якусь позицію. Це непросте питання. Дуже багато залежить від позиції американської сторони, позиції щодо "Північного Потоку-2". Це таке досить комплексне питання, і нам обов’язково треба знайти на нього рішення", - сказав Данилюк.
Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що пропозиції, зроблені Росією, щодо ціни на газ для України можна застосувати і до нової влади України.