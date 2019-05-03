Данилюк: у питанні транзиту газу з РФ багато залежить від американської сторони

КИЇВ. 3 травня. УНН. Питання транзиту російського газу в Європу через територію України є досить комплексним, є дуже високий ризик втрати цього транзиту, і багато чого залежить від позиції американської сторони. Про це радник новообраного президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив у Брюсселі під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.