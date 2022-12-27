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Данилов: "россия начала хоронить свои бомбардировщики, когда поняла, что мы можем их доставать"

Киев • УНН

 • 295186 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия начала хоронить свои бомбардировочные самолеты, которыми обстреливала Украину после того, как поняла, что мы можем их достать и уничтожить. Об этом в эфире национального телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"То, что касается всех самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки с воздуха, таких самолетов у них тоже не очень много. Но случается, что кто-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает , что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. Но при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг имел хлопоты", – сказал Данилов .

Детали

Он также отметил, что не может дать гарантий, что враг не будет обстреливать Украину на Новый год, и рекомендует прислушиваться к воздушным тревогам, которые могут звучать в эти дни.

"К сожалению, мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет массированного обстрела. Мы точно знаем, что у врага уже осталось не так много ракет на массированные обстрелы – два-три, максимум четыре раза. Враг тоже это понимает, поэтому мы думаем, что может он будет экономить их... Для того, чтобы новогодние праздники, когда собираются семьи, когда важна поддержка друг друга, чтобы мы провели более-менее в покое. подчеркиваю, не все зависит от нас", – сказал секретарь СНБО.

Дополнение

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у россиян осталось ракет еще для “двух-трех” ударов по инфраструктуре государства.

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